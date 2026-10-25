Илияна Йотова: Неучастието на ГЕРБ се отрази на ниската избирателна активност

Илияна Йотова направи първи коментар след обявяването на резултатите от първия тур на президентските избори, като благодари на българските граждани, упражнили правото си на глас, и призова за по-висока избирателна активност на балотажа. Тя заяви, че през следващата седмица ще продължи да търси подкрепа от всички български граждани, независимо от политическите им предпочитания.

„В Европа бушува война. Аз говоря за това, че искам да бъда български президент, който ще бъде президент на мира. Защото без мир няма сигурност и няма просперитет“.

Йотова подчерта необходимостта България да отстоява суверенна политика и да работи със своите международни партньори. Сред основните ѝ послания бяха още обединението на обществото, сигурността и възможностите за развитие на младите хора. Йотова призова гражданите да не се отказват от правото си на глас, като заяви, че негласуването не може да доведе до желаната промяна.

"Искам да кажа на българските граждани, че е илюзия, че може да променим страната си, ако не гласуваме".

Според Йотова - неучастието на ГЕРБ се е отразило на ниската избирателна активност".

"Неучастието на втората политическа сила се отрази на избирателната активност".

Тя коментира и предстоящия анализ на изборните резултати, като посочи, че подробната оценка на подкрепата по секции ще даде по-ясна представа за резултатите от кампанията.

"През цялото време нашата кампания беше положителна и ще продължим да я водим положително. Ние искаме стабилно управление. Искаме да сме по-убедителни и ще говорим с всички български граждани. Ще продължим да сме позитивни. Не се вписахме в негативната кампания. Всички правеха срещу нас такава. Бъдещето на България е в общото ни дело. Нашата голяма цел ще бъде активни граждани, които да гласуват на тези избори".

Илияна Йотова заяви, че ще продължи да води кампания, насочена към всички български граждани, с акцент върху общото бъдеще на страната и необходимостта от преодоляване на разделението.

По-рано днес - в първия си коментар след края на изборния ден Андрей Гюров отправи призив към Илияна Йотова двамата да застанат пред гражданите в открит, честен и цивилизован дебат, в който да представят позициите си и вижданията си за упражняването на президентските правомощия, включително в ситуации, когато България е изправена пред труден избор.

„Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече го дължим и на тези, които останаха вкъщи и на които тепърва предстои да решат дали да гласуват и кого да подкрепят. Посоката на България се определя и следващата седмица и тя зависи от всеки един от нас“.

Той отбеляза, че кампанията е започнала с инициативен комитет, изграден изцяло на граждански принципи, и че подкрепата за кандидат-президентската двойка е нараснала многократно. По думите му екипът ще продължи да търси подкрепата на гражданите независимо от партийната им принадлежност.

„Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи“.