Новини
Търси
Подкаст
Политика

Най-важното от България на 25.10.2026 г.

Най-важното от България на 25.10.2026 г.
Снимка: БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се е случиха днес

На 25 октомври българите гласувахме пряко своя седми президент. Изборният ден започна в 7:00 и приключи в 20:00 часа.

Първи технически проблем с машинното гласуване беше регистриран в Благоевград още в началото на изборния ден. Избирател упражни правото си на глас, но устройството не отпечата контролна разписка. На място беше извикан представител на фирмата, която отговаря за поддръжката на машините. След извършената проверка стана ясно, че гласът е отчетен, въпреки че разписка не е била отпечатана.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира изборния ден. Той благодари на служителите на реда за положените усилия и заяви, че изборният ден е преминал спокойно.

По думите му МВР е работило активно за ограничаване на купуването на гласове. Демерджиев посочи, че не са наблюдавани сериозни случаи на купуване на гласове, въпреки че в определени населени места са възникнали проблеми.

Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Мяра". Общо 6 590 000 души имаха възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. 

Според данни при 100-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция "Мяра", представени по Нова телевизия, резултатите от днешните избори за президент и вицепрезидент са: Илияна Йотова и Кирил Вълчев  - 35%; Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.9%; Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.4%; Радостин Василев и Красимир Манов - 4.3%; Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.5%; Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 1,8%.

Според данните на "Алфа Рисърч" при 100% паралелно преброяване Илияна Йотова получава 34,6% от гласовете, а Андрей Гюров е с 32,7%. На трето място се нарежда Костадин Костадинов с 12,6%.

Данните на "Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване показаха, че Андрей Гюров изпреварва Илияна Йотова. За Гюров са гласували 33.5%, а за Йотова -  32.7%. На трето място е двойката Костадинов-Волгин - 12.4%.

Още по темата

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

„Алфа Рисърч“: Йотова води пред Гюров с 1,9% при 100% паралелно преброяване

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

"Мяра" при 100% паралелно преброяване: 3% е разликата между Гюров и Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

Разминавания между подписите и машинните отчети има в отделни секции в Хасковско

Разминавания между подписите и машинните отчети има в отделни секции в Хасковско

Асен Василев: Гюров ще защитава българските граждани, а не лобита

Асен Василев: Гюров ще защитава българските граждани, а не лобита

Водещи

"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич

"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич

  • Преди 47 минути
Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

  • Преди 56 минути
ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

  • Преди 1 час
Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

  • Преди 1 час
Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Спъна се Мицко, падна Вучич

Спъна се Мицко, падна Вучич

  • Преди 1 час
Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

  • Преди 1 час
МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

  • Преди 2 часа
Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

  • Преди 2 часа
Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява

Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява

  • Преди 2 часа