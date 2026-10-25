Най-важното от България на 25.10.2026 г.

На 25 октомври българите гласувахме пряко своя седми президент. Изборният ден започна в 7:00 и приключи в 20:00 часа.

Първи технически проблем с машинното гласуване беше регистриран в Благоевград още в началото на изборния ден. Избирател упражни правото си на глас, но устройството не отпечата контролна разписка. На място беше извикан представител на фирмата, която отговаря за поддръжката на машините. След извършената проверка стана ясно, че гласът е отчетен, въпреки че разписка не е била отпечатана.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира изборния ден. Той благодари на служителите на реда за положените усилия и заяви, че изборният ден е преминал спокойно.

По думите му МВР е работило активно за ограничаване на купуването на гласове. Демерджиев посочи, че не са наблюдавани сериозни случаи на купуване на гласове, въпреки че в определени населени места са възникнали проблеми.

Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Мяра". Общо 6 590 000 души имаха възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки.

Според данни при 100-процентна извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция "Мяра", представени по Нова телевизия, резултатите от днешните избори за президент и вицепрезидент са: Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 35%; Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.9%; Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.4%; Радостин Василев и Красимир Манов - 4.3%; Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.5%; Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 1,8%.