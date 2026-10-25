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Демерджиев: Показахме, че в България могат да се провеждат демократични избори

Демерджиев: Показахме, че в България могат да се провеждат демократични избори
БТА

Той благодари на служителите на реда за положените усилия

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира изборния ден. Той благодари на служителите на реда за положените усилия и заяви, че изборният ден е преминал спокойно.

По думите му МВР е работило активно за ограничаване на купуването на гласове. Демерджиев посочи, че не са наблюдавани сериозни случаи на купуване на гласове, въпреки че в определени населени места са възникнали проблеми.

Според министъра изборите са показали, че в България могат да се проведат демократични избори. Той допълни, че сигналите по време на изборния ден не са били много и съответно работата на МВР не е била толкова натоварена.

Демерджиев увери, че машинният вот не е повлиял на изборния процес.

 
 

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