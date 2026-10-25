Демерджиев: Показахме, че в България могат да се провеждат демократични избори

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира изборния ден. Той благодари на служителите на реда за положените усилия и заяви, че изборният ден е преминал спокойно.

По думите му МВР е работило активно за ограничаване на купуването на гласове. Демерджиев посочи, че не са наблюдавани сериозни случаи на купуване на гласове, въпреки че в определени населени места са възникнали проблеми.

Според министъра изборите са показали, че в България могат да се проведат демократични избори. Той допълни, че сигналите по време на изборния ден не са били много и съответно работата на МВР не е била толкова натоварена.

Демерджиев увери, че машинният вот не е повлиял на изборния процес.