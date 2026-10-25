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Проф. Росен Стоянов, "Галъп": Причините за ниската избирателна активност са много и са назад във времето

Проф. Росен Стоянов, "Галъп": Причините за ниската избирателна активност са много и са назад във времето

Намали се доверието в партиите и в лидерите им, каза проф. Стоянов

Политологът проф. Росен Стоянов от "Галъп" заяви пред НОВА, че има драматично ниска избирателна активност - под 25%. 

"Хитрият ход на някои лидери да не издигнат кандидатура и да не подкрепят никого може би беше хитър само за тях", отбеляза той.

Според него причините за ниската избирателна активност са много и назад във времето.

"Има разминаване границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им. Авторитетът на НС е нелицеприятен", подчерта проф. Стоянов.

"Социологията каза в самото начало на тези избори, че изненади са възможни", коментира журналистът Георги Куртев.

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