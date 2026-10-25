Проф. Росен Стоянов, "Галъп": Причините за ниската избирателна активност са много и са назад във времето

Политологът проф. Росен Стоянов от "Галъп" заяви пред НОВА, че има драматично ниска избирателна активност - под 25%.

"Хитрият ход на някои лидери да не издигнат кандидатура и да не подкрепят никого може би беше хитър само за тях", отбеляза той.