Проф. Росен Стоянов, "Галъп": Причините за ниската избирателна активност са много и са назад във времето
Намали се доверието в партиите и в лидерите им, каза проф. Стоянов
Политологът проф. Росен Стоянов от "Галъп" заяви пред НОВА, че има драматично ниска избирателна активност - под 25%.
"Хитрият ход на някои лидери да не издигнат кандидатура и да не подкрепят никого може би беше хитър само за тях", отбеляза той.
Според него причините за ниската избирателна активност са много и назад във времето.
"Има разминаване границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им. Авторитетът на НС е нелицеприятен", подчерта проф. Стоянов.
"Социологията каза в самото начало на тези избори, че изненади са възможни", коментира журналистът Георги Куртев.