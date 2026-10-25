Румяна Бъчварова: Гюров започна да изгражда собствен кръг и това носи резултат

Бившият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова коментира резултатите от изборите. Според нея Андрей Гюров отчита тройно увеличение на подкрепата, като е започнал да изгражда собствен кръг около инициативния си комитет, което дава резултат.

Бъчварова смята, че всеки от кандидатите за президент ще търси по-широка подкрепа преди следващия етап от изборите.

По думите ѝ отсъствието на две парламентарни партии от изборите също е повлияло на резултатите. Тя определи като отворен въпрос дали изборният резултат може да се разглежда като оценка за „Прогресивна България“.

Според Бъчварова през последните месеци се наблюдава стопяване на подкрепата за Илияна Йотова. По думите ѝ същественият въпрос е какъв тип политика предлагат двамата кандидати и дали именно политиката на Йотова е повлияла на постигнатия резултат.