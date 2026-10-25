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Първан Симеонов: Възможно е Йотова и Гюров да си разменят местата

Първан Симеонов: Възможно е Йотова и Гюров да си разменят местата
БТА

Държавният глава Йотова има много по-голям резерв от гласове от Андрей Гюров, допълни социологът

Всичко може да се случи, дори първият и вторият да си разменят местата. Това коментира социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" пред БНР.

По думите му скоро трябва да излезе паралелното броене, защото активността е толкова ниска, че не би се предоверявал на резултатите от екзитпола.

"Никой не очакваше толкова ниска избирателна активност - тя отиде около 1,6 милиона. Хората са ни казвали, че ще гласуват, дори са ни казвали как ще гласуват, но са го оставили за следващата неделя на балотажа", коментира социологът.

Според него ниската избирателна активност е аларма, че на хората „не им пука“ за изборите.

"На втория тур ще се върне залогът и може да се окаже, че тогава ще имаме по-висока избирателна активност", каза още той.

Първанов уточни, че държавният глава Йотова има много по-голям резерв от гласове от Андрей Гюров.

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