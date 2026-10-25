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Слави Трифонов: Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека

Слави Трифонов: Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека
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"Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от „Възраждане“, или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора", категоричен е Трифонов

"Вече няма голяма политическа сила, тъй като подкрепата на хората за "Прогресивна България" е намаляла 3 пъти".

Това написа Слави Трифонов в личния си Фейсбук профил. 

"Днес имахме избори за президент. И станаха кристално ясни няколко неща. Първо. Имаме най-ниската избирателна активност. Изобщо. Гледам ги по телевизиите как се чудят защо е ниска. Отговорът е много прост. Като повечето кандидати. Просто нито един от самопредложилите се за президент не става. Ама никой не става".

"Второ. Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от „Възраждане“, или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора. Ето ви малко факти. На изборите за парламент преди шест месеца за Радев гласуваха 1 милион 444 хиляди и 920 човека. Сега за Йотова, проекция на Радев, гласуваха около 490 хиляди души. Един милион са се изпарили като подкрепа. Да бе, хората на ГЕРБ и на ДПС не гласуваха, ама те и на парламентарните не гласуваха за ПБ. Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека? Ще ти кажа - при американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, дето щеше да ги сваляш, при битата от НСО журналистка и наглостта на председателката ти на парламента Доцова, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг, в имигрантската агресия, която крие твоето МВР, в импотентността на вътрешния ти министър".

"Трето. ПП-ДБ изкара стандартните си 350-360 хиляди гласа. И сега трябва да правят кратки музикални форми на Бойко Борисов. На същия Бойко Борисов, дето искат да го разграждат и дето го арестуваха. Съдбата има чувство за хумор, не мислите ли?".

Според Трифонов Костадин Костадинов може да реши втория тур, ако поиска.

"Вече живеем в нова политическа реалност. Вече няма голяма политическа сила. Да, все още ПБ има 131 депутата, но подкрепата им в хората е три пъти по-малка. И ще намалява. Очаква ни интересна зима".

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