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Николай Нанков: Радев катапултира - вече няма мнозонство сред избирателите

Николай Нанков: Радев катапултира - вече няма мнозонство сред избирателите
БТА

"Рекордно ниската избирателна активност е голям удар и по изцяло машинното гласуване", категоричен е Нанков

"Анализите тепърва предстоят. Но и от самолет се вижда, че Радев катапултира. Балонът се спука. Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Йотова".
 
Това написа в социалните мрежи Николай Нанков от ГЕРБ в коментар за изборните резултати.
 
"Радев вече няма мнозонство сред избирателите. Няма го и “мобилизираният” вот на прогресистите…".
 
Според него "въпросът вече не е само кой ще победи на балотажа, а и за легитимността на правителството в очите на гражданите".
 
"Рекордно ниската избирателна активност е голям удар и по изцяло машинното гласуване".

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