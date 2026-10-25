Николай Нанков: Радев катапултира - вече няма мнозонство сред избирателите

"Анализите тепърва предстоят. Но и от самолет се вижда, че Радев катапултира. Балонът се спука. Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Йотова".

Това написа в социалните мрежи Николай Нанков от ГЕРБ в коментар за изборните резултати.

"Радев вече няма мнозонство сред избирателите. Няма го и “мобилизираният” вот на прогресистите…".

Според него "въпросът вече не е само кой ще победи на балотажа, а и за легитимността на правителството в очите на гражданите".

"Рекордно ниската избирателна активност е голям удар и по изцяло машинното гласуване".