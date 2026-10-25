"Маркет Линкс": Под 1% е разликата между Йотова и Гюров

Сигурен балотаж на 1 ноември показват предварителните резултати на презиентския вот.

Според данните на „Маркет ЛИНКС“ двойката Йотова-Вълчев получава 32.2% подкрепа, а Гюров-Кандев - 31.6%.

На трето място е двойката Костадинов - Волгин с 13.05 подкрепа.

Според тези на „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, или 1 410 000 души.

„Това е едно общо натрупване на разочароване през последните няколко месеца. Натрупване на икономически страхове. Дори събитията от последните две седмици също доведоха до допълнително разочарование“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

Според него тези избори са се превърнали във вот на доверие на този кабинет и неговия стил на управление.