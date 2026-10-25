"Мяра": Йотова-Вълчев получават - 35.2%, Гюров-Кандев - 32.2%

Социолозите от „Мяра” изчисляват, че действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 35.2% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32.2%, съобщава НОВА ТВ.

По данни от изследването - двойката претенденти за „Дондуков” 2 Костадин Костадинов и Петър Волгин получава 13.4% от вота.

Четвърти според първите резултати от днешното гласуване са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.3%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Мяра” те печелят 1.6% от гласовете.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.8 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 21.2%.