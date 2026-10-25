Байерн удържа Фрайбург и посвети победата на Венсан Компани

Байерн Мюнхен постигна трудна, но ценна победа с 3:1 при гостуването си на Фрайбург. Германският шампион водеше уверено с два гола, но автогол в заключителните минути върна интригата, преди Майкъл Олисе да реши окончателно двубоя.

Баварците бяха водени от помощник-треньора Арън Данкс, който замени временно старши треньора Венсан Компани. Белгиецът остава в болница, след като припадна по време на тренировка, и ще отсъства от скамейката в следващите седмици.

Байерн наложи своя стил още от началото и поведе в 16-ата минута. Дайо Упамекано получи подаване в добра позиция и с прецизен изстрел изпрати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Фрайбург опита да отговори, но трудно създаваше опасности пред вратата на гостите. В 25-ата минута Лукас Хьолер получи жълт картон, а Байерн продължи да контролира развитието на срещата.

Малко преди почивката баварците нанесоха втория си удар. Серж Гнабри беше изведен сам срещу вратаря и с хладнокръвен завършек удвои преднината на своя отбор.

Резултатът остана непроменен до 82-ата минута, когато Том Бишоф опита да изчисти топката, но я изпрати в собствената си врата. Автоголът даде надежди на Фрайбург и превърна края на двубоя в сериозно изпитание за гостите.

Домакините се хвърлиха в атака в търсене на изравняването, но защитата на Байерн издържа на натиска. В добавеното време Майкъл Олисе отбеляза третия гол за баварците и сложи край на интригата.

Така отборът от Мюнхен спечели с 3:1 в първия си мач без Компани край тъчлинията и премина успешно през трудното гостуване във Фрайбург.