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Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали
АП/БТА

Италианецът спечели първата си титла от 2022 година

Лоренцо Музети триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Лион с награден фонд 757 320 евро. Италианецът победи поставения под номер две Тейлър Фриц с 6:3, 6:4 във финала на твърда настилка.

Музети се нуждаеше от 80 минути, за да преодолее американеца и да спечели третата титла в своята кариера. Това е първи трофей за него от 2022 година насам.

Успехът сложи край и на неприятната серия на италианеца от седем поредни загубени финала в Тура на ATP. Музети беше поставен под номер шест в схемата, но показа най-добрия си тенис в решителната среща.

Италианецът започна уверено, записа няколко впечатляващи печеливши удара и бързо пое контрола върху първия сет. Той реализира ключов пробив и не позволи на Фриц да намери необходимия ритъм, за да затвори частта при 6:3.

Музети продължи със стабилното си представяне и във втория сет. Ранният пробив му даде необходимото предимство, което той съхрани до края и приключи двубоя при 6:4.

Триумфът е още по-впечатляващ, тъй като италианецът беше близо до отпадане на полуфиналите, където спаси четири мачбола. Преди финала той е изпитвал и сериозни физически болки.

„Това е напълно неочаквано за мен. Седмицата беше като влакче на ужасите. Спасих четири мачбола на полуфинала, а след това изиграх фантастичен финал“, заяви Музети.

„Преди да изляза на корта, усещах болка навсякъде. Когато мачът започна, се фокусирах върху играта си и показах най-добрия си тенис от доста време. Наистина съм горд и щастлив“, добави италианецът.

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