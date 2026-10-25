"Алфа Рисърч": Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35.3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.4%

Двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, втори са Андрей Гюров - Георги Кандев.

Това показват първите предварителни данни на социологическата агенция „Алфа Рисърч", съобщава БТВ.

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж.

Според данните на „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,4%.

Трета е двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин с 12,6% подкрепа.

Избирателната активност е 22,3%, или 1 470 000 души, според данните на „Алфа Рисърч“.

„Голямата новина е, че голяма част от симпатизантите на „Прогресивна България“ днес не излязоха да гласуват. Основният потърпевш от критиката на обществото към начина, по който се управлява страната, е Илияна Йотова, подкрепена от управляващите“, каза социологът от „Алфа Рисърч“ Геновева Петрова.