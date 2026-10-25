"Мяра" към 20:00 часа: Йотова - Вълчев са с подкрепа от 35.6%, Гюров - Кандев - 32.5%

Социолозите от „Мяра” изчисляват, че действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 35.6% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32.5%.

По данни от изследването, поръчано и финансирано от НОВА ТВ, двойката претенденти за „Дондуков” 2 Костадин Костадинов и Петър Волгин получава 13.5% от вота.

Четвърти според първите резултати от днешното гласуване са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.2%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Мяра” те печелят 1.6% от гласовете.

За всички останали претенденти гласа си са дали 5.0% от отишлите до урните, а „Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.7 на сто.

Избирателната активност е 22.2%.