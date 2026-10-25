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Габриел Вълков, БСП: Черната кампания, която бе извършена, демотивира младите хора да гласуват

Габриел Вълков, БСП: Черната кампания, която бе извършена, демотивира младите хора да гласуват
БТА

Със сигурност виждам развоя на днешните избори като изненада, каза Вълков

Черната кампания, която се направи, демотивира младите хора да гласуват. Това заяви пред НОВА Габриел Вълков, председател на младежкия клон на БСП.

Със сигурност виждам развоя на днешните избори като изненада, каза той.

По думите му може би избирателите са си казали - "мачът е решен, но се оказва, че невинаги в политиката мачът е решен".

Ние като леви хора чувстваме, че трябва да подкрепим Йотова, добави Вълков.

Според него президентът Илияна Йотова не е допуснала грешки в предизборната кампания, "а черната кампания, която се направи, е демотивирала младите хора да гласуват".

 

 

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