Едва 29 бюлетини в избирателна секция в пловдивския квартал "Столипиново"

Едва 29 избиратели са упражнили правото си на глас на първия тур на президентските избори в 44-та секция на училище "Пенчо Славейков“ в пловдивския квартал "Столипиново“.

Преброяването на бюлетините е приключило само осем минути след края на изборния ден заради изключително малкия брой гласували. Районът традиционно се характеризира с ниска избирателна активност, но този път в урната са открити едва 29 бюлетини.

При отчитането на резултатите не са установени невалидни бюлетини. Един от избирателите е отбелязал опцията "Не подкрепям никого“.

След попълването на изборния протокол членовете на секционната избирателна комисия са запечатали документите с кламер и хартиена обвивка, за да ги предадат на Районната избирателна комисия.

Любопитен детайл е, че опаковането на неизползваните изборни материали и поставянето на необходимите печати е отнело повече време от самото преброяване на гласовете.