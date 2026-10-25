Едва 29 бюлетини в избирателна секция в пловдивския квартал "Столипиново"
Преброяването на гласовете приключи само осем минути след края на изборния ден, като не бяха установени невалидни бюлетини
Едва 29 избиратели са упражнили правото си на глас на първия тур на президентските избори в 44-та секция на училище "Пенчо Славейков“ в пловдивския квартал "Столипиново“.
Преброяването на бюлетините е приключило само осем минути след края на изборния ден заради изключително малкия брой гласували. Районът традиционно се характеризира с ниска избирателна активност, но този път в урната са открити едва 29 бюлетини.
При отчитането на резултатите не са установени невалидни бюлетини. Един от избирателите е отбелязал опцията "Не подкрепям никого“.
След попълването на изборния протокол членовете на секционната избирателна комисия са запечатали документите с кламер и хартиена обвивка, за да ги предадат на Районната избирателна комисия.
Любопитен детайл е, че опаковането на неизползваните изборни материали и поставянето на необходимите печати е отнело повече време от самото преброяване на гласовете.