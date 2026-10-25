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Полицията в Габрово проверява организацията на изборите в рискови секции

Полицията в Габрово проверява организацията на изборите в рискови секции
БТА

При проверките те следят за организацията на полицейските екипи, изпълнението на поставените задачи и спазването на установените мерки за сигурност

Ръководството на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Габрово извършва проверки на място в избирателни секции, смятани за рискови, за да следи за спазването на мерките за сигурност и нормалното протичане на изборния процес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Габрово.

Директорът на дирекцията старши комисар Илиян Иванов и заместник-директорът комисар Николай Ангелов осъществяват непосредствен контрол върху предприетите мерки за опазване на обществения ред и гарантиране на сигурността в изборния ден, предава БТА.

При проверките те следят за организацията на полицейските екипи, изпълнението на поставените задачи и спазването на установените мерки за сигурност.

Особено внимание се обръща на обстановката в районите около избирателните секции, полицейското присъствие и готовността за незабавна реакция при възникване на ситуации, които могат да затруднят нормалното протичане на изборния процес.

В област Габрово действат и мобилни полицейски групи. Те извършват обходи в районите около избирателните секции и проверки по постъпили сигнали за нарушения, свързани с изборния процес.

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