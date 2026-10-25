Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

При нощни атаки с украински дронове са загинали трима души в югозападната руска Белгородска област, а индустриална площадка в Пермския край в Урал е претърпяла щети, съобщиха официални лица, цитирани по световните агенции.

В град Белгород, намиращ се близо до руската граница с Украйна, при нападение са загинали двама души, а 13 са ранени, съобщи губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев.

„Атаката нанесе щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три обекта от социалната инфраструктура“, заяви той.

Още един човек е загинал, а друг е ранен в село близо до град Шебекино, съобщиха властите.

Нападение с дрон в руския Пермски край е повредило промишлено предприятие, като са ранени петима от неговите работници, съобщи в неделя регионалният губернатор Дмитрий Махонин. На мястото работят аварийни служби, а на ранените е оказана необходимата медицинска помощ, посочи той в държавното приложение за съобщения MAX, без да предоставя допълнителни подробности за характера на щетите.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че негови дронове са поразили карго кораб, плаващ към черноморското пристанище Черноморск, по време на нощна атака. Министерството твърди, че плавателният съд е бил използван за снабдяване на украинската армия.

Руските сили са ударили също логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Министерството посочи, че съоръженията са били използвани за съхранение и дистрибуция на товари с двойна употреба за украинската армия. Ройтерс не успя да потвърди независимо информацията на Министерството на отбраната.

По-късно в неделя губернаторът на югозападната руска Липецка област Игор Артамонов съобщи, че украински ракетен удар по индустриална зона в град Елец е убил охранител и е ранил фелдшер. Артамонов уточни, че охранителят е работил в един от промишлените обекти на площадката. Фелдшерът от медицинския център е откаран в болница, където получава необходимото лечение, каза губернаторът. Той не назова конкретното предприятие, което е било поразено при удара.