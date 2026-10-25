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Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел
АР/БТА

Axios съобщава, че израелският премиер е поискал ново публично изявление в негова подкрепа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп отново публично да заяви подкрепата си за кампанията му за преизбиране, съобщава Axios, позовавайки се на израелски и американски източници, цитирани от The Times of Israel.

Преди седмица Тръмп изрази „пълна и абсолютна подкрепа“ за Нетаняху, с което наруши установената дотогава практика. Според публикацията на Axios двамата лидери са разговаряли два пъти от четвъртък насам.

По информация на израелски източник Нетаняху е помолил американския президент да разговаря с израелски журналисти, за да потвърди публично подкрепата си. Според публикацията досегашните изявления на Тръмп не са довели до съществено подобрение в позициите на израелския премиер в социологическите проучвания преди гласуването във вторник.

Американски източник, запознат със случая, посочва, че в администрацията на Тръмп молбата е била възприета като „знак на отчаяние“.

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