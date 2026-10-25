Рали Дакар напуска Саудитска Арабия през 2027 година

Рали Дакар няма да се проведе в Саудитска Арабия през 2027 година. Организаторите на легендарната надпревара обявиха официално промяната, като посочиха ситуацията в Близкия изток като причина за решението.

Новият домакин и маршрутът на състезанието ще бъдат представени на по-късен етап. Засега датите остават непроменени, като ралито е планирано за периода от 1 до 15 януари 2027 година.

Саудитска Арабия приема надпреварата от 2020-а насам. За този период участниците преминаха през разнообразни маршрути в пустините и планинските райони на кралството, което се превърна в основна част от съвременната история на Дакар.

„От 2020 година Саудитска Арабия е домакин на рали Дакар седем поредни пъти, като посреща състезатели от цял свят по маршрути, показващи забележителното географско разнообразие на кралството“, се казва в официалното изявление.

Организаторите подчертаха, че временното преместване няма да сложи край на партньорството със Саудитска Арабия. Страната ще приеме отново рали Дакар през 2028 година.

„Тези събития превърнаха Саудитска Арабия в неразделна част от общността на Дакар и изградиха силно дългосрочно стратегическо партньорство. Всички страни потвърждават ангажимента си към продължаващото сътрудничество и развитието на моторните спортове в кралството“, допълват организаторите.

Предстои да стане ясно коя държава ще приеме изданието през 2027 година и дали смяната на домакина ще доведе до промяна в предварително обявените дати.