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Русия атакува пътнически микробус в Украйна, шестима души са ранени

Русия атакува пътнически микробус в Украйна, шестима души са ранени
АР/БТА

Медицинските екипи продължават прегледите и оценката на състоянието им

Руски дрон е атакувал пътнически микробус в Херсон в неделя следобед, като при нападението са пострадали шестима души, съобщи градската военна администрация в Telegram, цитирана от Укринформ.

Ударът е бил нанесен около 15:11 ч. в Днепровски район на града. По информация на местните власти в микробуса е имало пътници, когато той е бил поразен от дрона. Шестимата пострадали са получили наранявания вследствие на взрива и са били транспортирани до болница.

Медицинските екипи продължават прегледите и оценката на състоянието им. Един от ранените мъже е в изключително тежко, критично състояние, като лекарите в реанимацията се борят за живота му. Информацията за пострадалите продължава да се уточнява, посочват от градската военна администрация.

По-рано, около 9:00 ч. на 25 октомври, руски дрон е атакувал и 64-годишна жена в Днепровски район на Херсон. Тя е била откарана в болница в състояние със средна тежест.

 
 
 

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