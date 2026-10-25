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Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров
Снимка: БТА

Рекордните 27 кандидати участват в надпреварата на фона на войната в Украйна, атаките с дронове в Черно море и икономическите опасения

Кампанията е фокусирана върху руската инвазия в Украйна и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете на България в Черно море, както и върху покачващите се цени на енергията и инфлацията, предаде Euronews.

Българите се отправят към урните, за да изберат своя президент в неделя в кампания, която се върти предимно около нарастващите опасения за икономиката и атаките с дронове срещу кораби в Черно море.

Гласуването ще бъде първото голямо изпитание за партията "Прогресивна България" на премиера Румен Радев, откакто тя постигна победа на парламентарните избори миналия април.

Въпреки рекордните 27 кандидати, очаква се надпреварата да се реши на балотаж между настоящия президент Илияна Йотова, която е подкрепена от партията на Радев и е за диалог с Москва, но е против военната помощ за Украйна, и бившия служебен премиер Андрей Гюров, който е подкрепен от прозападни опозиционни партии.

Очаква се Йотова да спечели между 41% и 47% от гласовете, докато Гюров според анкетите получава между 28% и 31%, отбелязва Euronews.

Лидерът на проруската крайнодясна партия "Възраждане" Костадин Костадинов е на трето място с 10-13%.

Кампанията е силно фокусирана върху руската инвазия в Украйна и разширяващите се военни действия в Черно море, където скорошните атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете на България засилиха опасенията за сигурността в Европейския съюз и страната членка на НАТО.

Ударите породиха опасения относно намеренията на Русия да ескалира конфликта, като същевременно принудиха правителството да поиска помощ от партньорите на България за укрепване на морската ѝ сигурност.

Кандидатите също така се опитаха да отговорят на общественото безпокойство относно покачващите се цени на енергията и инфлацията, тъй като много семейства, особено в селските райони, се борят да свържат двата края.

Двама основни кандидати сред рекордния общ брой от 27

Главният фаворит Йотова пое поста президент на България тази година, когато Румен Радев се оттегли, за да се кандидатира на парламентарните избори, и в крайна сметка стана министър-председател.

Ако успее, тя ще стане първата жена, избрана за президент в историята на България. Победа за Йотова би била тласък за Радев, който също така призова за диалог с Москва.

Бивша журналистка и член на Европейския парламент, Йотова беше избрана за вицепрезидент заедно с Радев през 2016 и 2021 г.

Основният ѝ опонент е икономистът Андрей Гюров, бивш заместник-управител на централната банка и служебен министър-председател през първите няколко месеца на 2026 г. Той е подкрепян от прозападната реформаторска опозиция.

Гюров често е изразявал твърда подкрепа за Украйна и е подписал споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Киев по време на премиерския си мандат.

Избирателните секции ще затворят в 20:00 часа местно време, след което ще бъдат обявени първоначалните екзитполове, а предварителните резултати се очакват в понеделник.

Избирателната активност трябва да е над 50%, а победителят се нуждае от мнозинство от гласовете. Прогнозите са, че избирателната активност в неделя ще бъде под 40%, което показва вероятен балотаж на 1 ноември.

Източник: Euronews

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