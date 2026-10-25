Румен Радев: Излезте и гласувайте

Не мисля, че ще изберем президент на България от първи тур. Най-вероятно ще ходим и на втори тур на избори, заяви премиерът Румен Радев след като упражни правото си на глас. Той призова българите да гласуват, защото легитимността на нашите институции произтича от нашия вот.

"Гласувах да имаме действена и отговорна пред българските граждани национална институция. Важно е да имаме президент с опит, ясни позиции", заяви Радев.

Запитан за убийството на бизнесмена Слави Бинев в Деня за размисъл той каза, че олигархията губи контрол. "Тези знакови убийства преди не само, че не се разкриваха, те се прикриваха", каза Радев.

"Когато ресурсите намаляват, противоборствата за преразпределение на намаляващите се ресурси се изострят. Държавата ще бъде още по-активна", предупреди той.

Според него става въпрос за преразпределение на пари и уточни, че МВР работи по всички версии.

За исканата оставка на председателя на Народното събрание Михаел доцова премиерът заяви: "политическите партии в опозиция работят все по-координирано помежду си. Когато видяха тази провокация, истеризираха я в максимално възможна степен и зад тази димка се крият те".

Той очаква все повече хора да започнат да говорят как са били грабени в предишни години.

"Правителството категорично не стои и няма нищо общо със свалянето на три хумористични страници във Фейсбук. Ако докладите към Мета са станали твърде много за нарушаване на правата, те може да са ги свалили", заяви Радев.

За случая с журналиста Соня Колтуклиева и служителя на НСО той заяви: "Не съм видял брифинги да се дават в колите на НСО. Охраняемото лице не може да слезе, г-жа Доцова не е нарушила нито закона, нито разпоредбите на НСО", заяви Радев.

Запитан за ниската избирателна активност в САЩ той призова да нашите сънародници да излязат и да гласуват.