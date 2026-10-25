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С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот
стопкадър/бтв

Почти 90-годишната жена от Горно Церовене се изправи за първи път пред машина за гласуване и след 15 минути успя да упражни правото си на вот

С две патерици, без очила и без представа, че този път ще трябва да гласува на машина, почти 90-годишната Александра, позната на всички в село Горно Церовене като баба Цанка, се превърна в един от най-колоритните участници в изборния ден.

Възрастната жена пристигна в избирателната секция, готова да упражни правото си на глас, но остана изненадана, когато разбра, че познатата хартиена бюлетина е заменена от устройство, съобщава bTV.

"Не е ли с хартия?“, попита тя.

"Не, бабо Цане, с машина“, отговориха ѝ от секционната комисия.

"О, че аз зная ли така за кой ще гласувам?“, реагира възрастната жена.

Въпреки първоначалното притеснение баба Цанка не се отказа. След около 15 минути тя успя да се справи с машината и да даде своя вот.

"Това не е за шашави хора като мен“, коментира тя след преживяването.

Машинното гласуване се провежда за първи път в Горно Церовене, след като дни преди изборите броят на избирателите в списъка достига 309 души.

"Този път в списъка са включени и такива с настоящ адрес“, обясни председателят на секционната избирателна комисия Мелани Иванова.

За първи път пред машина за гласуване застана и младият Илиян, който наскоро е навършил пълнолетие.

"Ще гласувам за който мисля, че е най-добър. Да оправи България, да намали цените на храните, на горивото, на абсолютно всичко, защото просто не става така“, сподели той.

Така изборният ден в Горно Церовене събра две поколения, които за първи път се срещнаха с машинния вот – едното в началото на избирателния си път, а другото с десетилетия житейски опит зад гърба си.

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