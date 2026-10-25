Изборът на показ? Нарушено ли е конституционното право на тайна на вота?

Може ли гласът на избирателя да бъде разчетен, преди бюлетината да стигне до урната? От сутринта читатели сигнализират на „Таралеж“, че хартията на машинните бюлетини прозира. На снимка, изпратена до редакцията, през листа се вижда номерът на избраната двойка за президент и вицепрезидент. Подателят посочва, че това е изборът, който е направил на машината.

Правото на избирателите да гласуват тайно е конституционно гарантирано. Ако проверката установи, че при обичайни условия избраният номер може да бъде разчетен през бюлетината, това би било грубо нарушение на тайната на вота и би поставило въпроса дали гласоподавателите са били защитени от чужд поглед и евентуален натиск.

Централната избирателна комисия потвърди пред „Таралеж“, че е получила сигнали за прозиращи бюлетини. Към 11:30 ч. сигнали са постъпили от Варна и столичния квартал „Красна поляна“ и са препратени към районните избирателни комисии за проверка. От сутринта редакцията получава и други обаждания и снимки от различни секции.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви, че хартията е специална, отпечатана в Печатницата на БНБ и със защити. По думите ѝ не би трябвало да има подобен проблем, тъй като хартията е тествана. Но уверението, че проблем не би трябвало да има, не заменя проверката на бюлетините, за които са подадени сигнали.

Проверката трябва да даде ясен отговор: разчита ли се изборът през листа при обичайно осветление и сгъване; наблюдава ли се това в повече от една секция; какви мерки са предприети? Докато отговорите липсват, не може да се установи колко широко е разпространен проблемът. Сигналите и снимките обаче изискват незабавно изясняване.

Иван Христанов, кандидат за президент, заяви пред „Таралеж“, че сутринта му направило впечатление колко прозрачно е машинното листче и че ще подаде сигнал. Той определи случващото се като опит за манипулация. Това е негова оценка; дали изборът действително може да бъде разчетен трябва да установят изборните комисии.

Ако номерът на направения избор се вижда през бюлетината, въпросът вече не е само как изглежда хартията. Въпросът е дали тайната на вота е била реално защитена. Ако проверката докаже, че нарушението е тежко и широко разпространено, то може да стане основание за оспорване на законността на изборите.