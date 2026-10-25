Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни
Случаят станал известен, след като жената открила името си сред публикуваните списъци на членовете на секционните избирателни комисии
Жена от община Руен подаде жалба до Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас, след като установила, че фигурира като заместник-председател на секционна избирателна комисия в село Топчийско, без да е предоставяла личните си данни за подобно назначение.
Случаят станал известен, след като жената открила името си сред публикуваните списъци на членовете на секционните избирателни комисии.
Според подателката на жалбата личните ѝ данни са били използвани неправомерно, което поражда съмнения за нарушение на законодателството за защита на личната информация.
РИК – Бургас няма правомощия да разгледа сигнала
От Районната избирателна комисия в Бургас са посочили, че не разполагат с правомощия да разглеждат жалби, свързани с предполагаеми нарушения на Закона за защита на личните данни.
Сигналът е адресиран и до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е компетентният орган да извърши проверка и да се произнесе дали е налице нарушение.
Предстои да бъде изяснено по какъв начин личните данни на жената са попаднали в документите за състава на секционната избирателна комисия и дали са били използвани без нейно съгласие.