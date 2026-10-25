Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Жена от община Руен подаде жалба до Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас, след като установила, че фигурира като заместник-председател на секционна избирателна комисия в село Топчийско, без да е предоставяла личните си данни за подобно назначение.

Случаят станал известен, след като жената открила името си сред публикуваните списъци на членовете на секционните избирателни комисии.

Според подателката на жалбата личните ѝ данни са били използвани неправомерно, което поражда съмнения за нарушение на законодателството за защита на личната информация.

РИК – Бургас няма правомощия да разгледа сигнала

От Районната избирателна комисия в Бургас са посочили, че не разполагат с правомощия да разглеждат жалби, свързани с предполагаеми нарушения на Закона за защита на личните данни.

Сигналът е адресиран и до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е компетентният орган да извърши проверка и да се произнесе дали е налице нарушение.

Предстои да бъде изяснено по какъв начин личните данни на жената са попаднали в документите за състава на секционната избирателна комисия и дали са били използвани без нейно съгласие.