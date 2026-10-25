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Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди
ТАРАЛЕЖ

Жалбата е подадена заради агитация в полза на партия и обиди на расова основа към избирател от село Болярци

Заместник-председателката на 17-а секция в община Садово Мариана Ангелова е освободена от длъжност след сигнал, че агитира в полза на политическа партия и отправя обиди на расова основа към избирател от село Болярци.

Жалбата до Районната избирателна комисия е подадена от секретаря на секцията и е призната за основателна. На Ангелова било разпоредено да прекрати агитацията и обидите, но тя не се съобразила с указанията, съобщава „24 часа“.

В резултат удостоверението ѝ като заместник-председател е анулирано, а Районното управление в Асеновград е получило разпореждане да я изведе от секцията.

Таралеж припомня, че по-рано председателят на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, също беше отстранен с решение на РИК - Бургас. Срещу него е подаден сигнал, че се е явил в нетрезво състояние, а при проверката е установено, че е внесъл алкохол в изборното помещение.

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