UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

Световната федерация по борба официално призна новото ръководство на Българската федерация по борба начело с Тодор Ангелов. Това става ясно от писмо на генералния секретар на UWW Карлос Рой.

„UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание, проведено в съответствие с нашите правила и установена практика“, се посочва в документа.

Световната централа е нанесла поисканите промени в своите регистри. Според писмото резултатите от изборите са били потвърдени пред UWW на 19 октомври 2026 година и от Българския олимпийски комитет.

От организацията уведомяват Станка Златева, че занапред ще комуникират единствено с новоизбраното ръководство на БФ Борба. Писмото е изпратено след нейния протест заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за акредитациите им за световното първенство в Астана.

„По всички бъдещи въпроси, свързани с Българската федерация по борба, включително заявките за участие на нейните отбори в първенствата, UWW ще комуникира с надлежно избраното ново ръководство“, заявява Карлос Рой.

Тодор Ангелов беше избран за президент на извънредното Общо събрание на 17 октомври в София, като получи 94 гласа срещу нито един за Станка Златева.