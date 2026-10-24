Най-важното от спорта на 24.10.2026 година

Официално: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия“ на 31 октомври

ЦСКА обяви дългоочакваното си завръщане на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“. Първият официален двубой на новото съоръжение ще бъде домакинството на Славия от 14-ия кръг на Първа лига на 31 октомври от 19:30 часа.

„Дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадуваха за този миг. Завръщаме се у дома! Завръщаме се на „Армията“!“, написаха от клуба.

„Червените“ очакват окончателното потвърждение от Българския футболен съюз до вторник, 27 октомври. Веднага след това ще започне продажбата на билети за историческия мач.

На 27 октомври право да закупят по един билет ще имат притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/26. Ден по-късно останалите места ще бъдат пуснати в свободна продажба за всички притежатели на фен карта на ЦСКА. Цените и начините за закупуване ще бъдат обявени на 26 октомври.

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Септември София официално обяви Младен Кашчелан за нов старши треньор на представителния отбор. Назначението беше потвърдено чрез публикация в социалните мрежи на клуба.

В щаба на черногорския специалист влизат помощник-треньорът Едуард Щайнбрехер, помощникът и анализатор Антонио Петков, треньорът на вратарите Христо Николов и кондиционният треньор Мартин Филипов.

Кашчелан е бивш национал на Черна гора с 25 мача за представителния тим. Във футболната си кариера е носил екипите на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал Тула, Тосно, Тамбов и Балтика.

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че разполага с подкрепата на „огромното, преобладаващо мнозинство“ от световния футбол. Пред BBC Sport той отхвърли възможността да напусне поста си заради проваления проект FIFA Forward Enterprise.

„Няма нищо лошо в това да не сме на едно мнение. Напълно нормално е да имаме несъгласия и различни гледни точки, но след това трябва да можем да продължим напред“, коментира Инфантино.

Проектът предвиждаше част от търговските права на ФИФА да бъдат прехвърлени на частна инвестиционна компания. Предложението предизвика сериозна съпротива и беше оттеглено само няколко дни след представянето му.

Григор Димитров срещу №6 в света на старта във Виена

Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите ATP 500 във Виена срещу световния №6 Флавио Коболи. Италианецът е поставен под №4 в основната схема.

До момента 35-годишният българин и 24-годишният Коболи не са се срещали в официален двубой. Димитров, който заема 123-тото място в световната ранглиста, получи специална покана от организаторите.

При победа бившият №3 в света ще играе във втория кръг срещу спечелилия срещата между Матео Беретини и Томас Мартин Ечевери.

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Европейският сезон на Левски и ЦСКА навлиза във фаза, в която първоначалните впечатления започват да се подкрепят с резултати. Левски стигна до първа победа след загуба и равенство, а ЦСКА спечели първата си точка след поражение на старта. И при двата отбора има положително движение, макар и с различна скорост и различни проблеми за решаване.

Три мача са достатъчни, за да се види тенденция, но не и да се направи окончателна оценка. Затова представянето на двата клуба заслужава внимателен прочит: резултатите се подобряват, но предстоящите срещи ще покажат дали това е устойчив напредък.