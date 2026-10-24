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Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

През последните месеци опозиционната Демократическа партия, ръководена от Сали Бериша, организира поредица от демонстрации с искане за предсрочни избори

Осем души са потърсили медицинска помощ заради наранявания по време на антиправителствените протести в албанската столица Тирана, съобщи албанската информационна агенция АТА, позовавайки се на предварителни данни на Министерството на здравеопазването и социалната закрила.

Сред пострадалите са депутат, двама журналисти, четирима демонстранти и полицай. Шестима от тях са били прегледани в университетската болница „Майка Тереза“ и вече са изписани. Състоянието на журналиста и полицая, получили помощ в Университетската болница по травматология, е стабилно.

Протестите прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полиция. Участници в акцията подпалиха входната врата на Министерството на околната среда и предизвикаха пожар в сградата на общината. Силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат тълпата на площад „Скендербег“. Демонстрантите хвърляха камъни и фойерверки по полицията и държавни институции, а на няколко места бяха подпалени контейнери и издигнати барикади.

Недоволството е насочено срещу правителството на премиера Еди Рама. През последните месеци опозиционната Демократическа партия, ръководена от Сали Бериша, организира поредица от демонстрации с искане за предсрочни избори и обвинения в корупция и лошо управление.

Сред причините за общественото напрежение са още високите разходи за живот, емиграцията на младите хора, проблемите със заетостта и недоволството от образователната система.

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