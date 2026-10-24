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Артета след 2:0 над Евертън: Габриел е сред най-добрите защитници в света

Артета след 2:0 над Евертън: Габриел е сред най-добрите защитници в света
АП/БТА

Мениджърът на Арсенал похвали отбора след третия мач за по-малко от шест дни.

Микел Артета остана много доволен от представянето на Арсенал при домакинската победа с 2:0 над Евертън в осмия кръг на Висшата лига. Езри Конса и Габриел Магаляеш отбелязаха головете за „артилеристите“.

„Направихме пет промени в състава и изиграхме три мача за по-малко от шест дни. Знаехме колко трудно ще бъде, но отборът се представи много добре. Още от началото бяхме активни и поставихме съперника под сериозен натиск“, заяви Артета.

Испанецът призна, че тимът му е имал проблеми със завършващия удар, но ранното попадение е донесло необходимото спокойствие. „Докато не вкарахме втория гол, знаехме, че двубоят не е приключил“, добави той.

Специални похвали получи Габриел, който отбеляза своя 21-ви гол в мач №200 за Арсенал. Това беше първото му попадение от игрова ситуация, след като предишните 20 бяха реализирани след статични положения.

„Без съмнение Габриел е един от най-добрите централни защитници в света. Лидерските му качества, влиянието му и приносът в двете наказателни полета са уникални. Много сме щастливи, че е част от отбора“, каза Артета.

Мениджърът обясни, че промените в титулярния състав са били необходими след тежкото гостуване на Байерн Мюнхен. Според него включените футболисти са внесли необходимата свежест и са се възползвали от предоставената възможност.

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