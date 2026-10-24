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Християн Пендиков: Не виждам нито една разумна причина нападателите ми да бъдат оправдани

Християн Пендиков: Не виждам нито една разумна причина нападателите ми да бъдат оправдани
БТА

По думите му побоят от 19 януари 2023 г. е довел до тежки наранявания, сред които счупвания на челюстта, прешлени и ребра

Преди три години Християн Пендиков беше жестоко пребит в Охрид. Той свързва нападението с българското си самосъзнание. През тази седмица обаче двамата обвиняеми по случая – Борче Ангелов и Илия Спасески, бяха оправдани от съда в Охрид.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Пендиков, бивш секретар на вече заличеното сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид, разказа за последствията от нападението и изрази несъгласие с решението на съда.

По думите му побоят от 19 януари 2023 г. е довел до тежки наранявания, сред които счупвания на челюстта, прешлени и ребра.

Пендиков припомни, че първоначално двамата обвиняеми са получили ефективни присъди от по осем месеца затвор и двегодишен изпитателен срок. След обжалване от страна на прокуратурата и защитата делото било върнато за ново разглеждане в първоинстанционния съд в Охрид.

Според него при повторното разглеждане, около година по-късно, същият съдебен състав постановил оправдателни присъди. Пендиков определи решението като срамно и заяви, че според него то поставя под съмнение способността на правосъдната система в Република Северна Македония да защитава пострадалите.

Той изрази опасения, че подобни съдебни решения могат да създадат усещане за безнаказаност при нападения срещу хора с българско самосъзнание.

Към момента Пендиков заяви, че все още не разполага с писмените мотиви на съда. По думите му съдията е съобщил решението, като е уточнил, че мотивите ще бъдат предоставени няколко дни по-късно.

Пендиков посочи, че ще коментира по-подробно съдебния акт, след като се запознае с аргументите за оправдаването на двамата обвиняеми. Той заяви, че засега не вижда разумна причина за постановеното решение.

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