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Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми

Обрат по делото за побоя над Християн Пендиков: Съдът в Охрид оправда двамата обвиняеми
БТА

Основният съд в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески

Основният съд в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за побоя над Християн Пендиков – секретар на вече заличеното българско сдружение „Цар Борис Трети“ в Северна Македония, предаде БТА.

Решението идва след повторно разглеждане на случая, по който двамата първоначално получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор.

Процесът беше върнат на първа инстанция от Апелативния съд в Битоля, след като както прокуратурата, така и защитата обжалваха постановените през 2025 г. осъдителни присъди за причиняване на тежка телесна повреда.

При повторното разглеждане на делото се проведе само едно съдебно заседание, на което не бяха представени нови доказателства. Съдията обяви, че мотивите за оправдателното решение ще бъдат изложени писмено.

Български депутати присъстваха на заседанието

За да проследят развитието на процеса и да изразят подкрепата си за Християн Пендиков, в Охрид пристигнаха представители на няколко парламентарни формации.

Сред тях бяха Ивайло Шотев от „Продължаваме промяната“, Ангел Янчев от „Възраждане“, Стоян Тричков от „Прогресивна България“, Стефан Арсов от ГЕРБ и Атидже Алиева от ДПС.

Народните представители изразиха изненада и разочарование от оправдателната присъда.

Любопитното е, че решението е постановено от същия съдия, който през 2025 г. призна Ангелов и Спасески за виновни и ги осъди на по осем месеца лишаване от свобода.

Побоят над Пендиков през 2023 г.

Случаят датира от вечерта на 19 януари 2023 г., когато Християн Пендиков беше нападнат пред заведение в Охрид.

Вследствие на побоя той получи сериозни наранявания, сред които два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба. Заради тежкото му състояние беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

По това време Пендиков беше секретар на българското сдружение „Цар Борис Трети“, което впоследствие беше официално заличено от регистрите на Северна Македония.

Първоначалното съдебно производство продължи близо две години, като в хода му бяха изслушани свидетели както на обвинението, така и на защитата. Заседанията многократно бяха отлагани.

При постановяването на първата осъдителна присъда съдът прие, че е извършено престъпление, свързано с причиняване на тежка телесна повреда, но отхвърли квалификацията за престъпление, извършено „от омраза“, тъй като според магистратите този мотив не е бил доказан.

Новото оправдателно решение бележи съществен обрат в развитието на делото, което предизвика широк обществен и политически отзвук в България и Северна Македония.

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