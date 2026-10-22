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Канабис и метамфетамин откри полицията на три адреса в Ловешко

Канабис и метамфетамин откри полицията на три адреса в Ловешко
БТА/архив

При претърсвания в Ловеч и село Скобелево са открити растителна маса, реагирала на канабис, и кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин. Образувани са досъдебни производства

Трима мъже са задържани след полицейски проверки на три адреса в Ловеч и село Скобелево, при които са иззети вещества, реагирали на канабис и метамфетамин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В сряда служители на Районното управление в Ловеч извършили претърсвания на два адреса в село Скобелево.

В имот, обитаван от 35-годишен мъж, полицаите открили два буркана със суха зелена тревиста маса и 21 стръка зелена растителна маса. При полевия наркотест веществата реагирали на канабис, а общото им брутно тегло било 600 грама.

При проверка на втори адрес в селото, обитаван от 27-годишен мъж, криминалистите намерили сгънат хартиен отрязък и две кутии със суха тревиста маса. Полевият тест също показал реакция на канабис, като иззетото количество било 170 грама.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Ловеч.

При отделна проверка около 20:00 часа същата вечер полицаи спрели 40-годишен мъж на улица в Ловеч.При личния обиск в дрехите му бил открит хартиен плик с бяло кристалообразно вещество, което реагирало на метамфетамин.

Последвало претърсване на жилището му, където служителите на реда открили и опаковка със суха тревиста маса, реагирала на канабис.

40-годишният мъж също е задържан.

По трите случая са образувани досъдебни производства, а разследванията продължават.

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