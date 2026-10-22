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Теменужка Петкова обвини властта в умишлено раздуване на бюджетния дефицит

Теменужка Петкова обвини властта в умишлено раздуване на бюджетния дефицит
БТА

Бившият финансов министър твърди, че кабинетът на "Прогресивна България" използва данните от одита на АПИ, за да дискредитира предишното управление

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова отправи остри обвинения към правителството на "Прогресивна България" след публикуването на ревизираните данни на Евростат за бюджетния дефицит на страната през 2025 година.

На 21 октомври европейската статистическа служба отчете увеличение на дефицита от 3,5% на 4% от БВП и изрази резерви относно качеството на предоставените от България данни.

Според Петкова управляващите са използвали извънредния одит на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), за да представят финансовото състояние на страната в по-неблагоприятна светлина.

"Заради тяснопартийния си интерес да дискредитира предходното редовно правителство, настоящият кабинет на "Прогресивна България" изложи на риск и подкопа доверието в българските институции", написа тя във Facebook.

Бившият финансов министър подчерта, че според цитираните от нея констатации на Сметната палата установените сертификати не са били одобрени от Управителния съвет на АПИ до края на 2025 година, а дейностите не са били приети и фактурирани.

Петкова постави под въпрос твърденията на управляващите за наличие на неплатени фактури от предходния период.

"Къде отиде евтиният ви политически мит за "фактури в чекмеджета"?", попита тя.

Депутатът поиска обяснение и на какво правно основание правителството е предоставило на Евростат информация от одитен доклад, чиято процедура по окончателно приемане според нея все още не е приключила.

Петкова обвини кабинета, че се опитва да отклони вниманието от финансовата си политика и посочи като аргумент твърденията си за дефицит от 5,7% от БВП през 2026 година.

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