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Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия

Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия
Pixabay

Според германската прокуратура мъжът е събирал информация за военната промишленост и обекти, свързани с укрепването на източния фланг на НАТО

Украински гражданин е арестуван в германската провинция Бранденбург по подозрение, че е извършвал шпионска дейност в полза на Русия. Това съобщиха германските федерални прокурори, цитирани от Ройтерс.

Заподозреният, идентифициран като Вадим Е., е поддържал контакти с руските разузнавателни служби чрез посредник поне от юли 2025 година, посочват разследващите.

Според прокуратурата мъжът е събирал поверителна информация, свързана с отбранителната промишленост, включително производството на бронирана техника, боеприпаси и експлозиви.

Интересувал се е също от военнослужещи и военни съоръжения, използвани за укрепване на източния фланг на НАТО. Част от информацията е била събирана от публични източници, а друга е получавана от служители на европейски отбранителни предприятия.

Предстои заподозреният да бъде изправен пред разследващ съдия във Федералния съд на Германия, който ще реши дали да остане в предварителния арест.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира случая по време на посещението си в Черна гора, като заяви, че арестът не го изненадва.

"Германия е обект на интензивна шпионска дейност; в този смисъл фактът, че този случай беше разкрит днес, е успех", заяви Мерц.

Той предупреди, че руската разузнавателна активност в Германия остава на високо ниво и не изключи нови подобни случаи.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 година германските власти многократно са разследвали предполагаеми случаи на шпионаж и саботаж, свързани с Русия.

През август край украински товарен самолет на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви. Германските власти обвиниха Москва в причастност към случая, но Русия отрече обвиненията.

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