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Екстрадират в Германия мъж, обвинен в опит да убие жена си чрез отравяне в Хасковско

Екстрадират в Германия мъж, обвинен в опит да убие жена си чрез отравяне в Хасковско
Pixabay

Мъжът е поръчал девет корена от растението синя самакитка, което е силно токсично дори в малки количества

Екстрадират в Германия мъж, обвинен в опит да убие жена си чрез отравяне в Хасковско.

Хасковският окръжен съд допусна изпълнението на европейска заповед за арест на 59-годишния германец, съобщиха от пресцентъра на съда.

Заповедта е издадена на 3 май 2024 г. от съдия в Областния съд в град Кил, Германия. Според описаните в нея обстоятелства мъжът е поръчал девет корена от растението синя самакитка, което е силно токсично дори в малки количества.

По данни от заповедта през март 2023 г. обвиняемият приготвил за закуска на съпругата си купа с мюсли с помощта на кухненски блендер, след което ѝ поднесъл храната и кафе. Жената проявила симптоми на отравяне и била лекувана в болница, предава novini.bg.

Съдът е приел, че европейската заповед за арест отговаря на законовите изисквания и съдържа достатъчно подробности за инкриминираното деяние, включително датата, мястото и участието на издирвания мъж. Посоченото престъпление е наказуемо и според българското законодателство. В Германия за него се предвижда наказание доживотен затвор или лишаване от свобода за срок до 15 години.

Мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа e определена от Хасковския окръжен съд на 9 октомври във връзка с производството по екстрадицията му. Сегашното решение допуска изпълнението на Европейската заповед за арест и предаването му на германските власти.

Като мотиви за задържането съдът е посочил тогава липсата на българско гражданство и установена уседналост в България, както и риска от укриване предвид тежестта на предвиденото наказание.

Решението за изпълнение на Европейската заповед за арест не подлежи на обжалване.

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