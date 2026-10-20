Смолян се върна 114 години назад с възстановка на Освобождението на Родопите

Стотици жители и гости на Смолян се събраха тази вечер в амфитеатъра на площад "България", за да проследят историческа възстановка на събитията от октомври 1912 г. Спектакълът пресъздаде посрещането на полковник Владимир Серафимов и войниците от 21-ви пехотен Средногорски полк, както и сраженията, довели до Освобождението на Родопите.

Представлението беше част от честванията на 114-ата годишнина от Освобождението на Родопите и празника на Смолян, който се отбелязва на 21 октомври.

Под звуците на химна "Шуми Марица", изпълнен от духов оркестър, полковник Серафимов пристигна на кон, придружен от своите войници. Сцената върна публиката към посрещането на българските военни като освободители в Устово и Райково през есента на 1912 г.

Втората част на спектакъла пренесе зрителите на връх Кавгаджик, днес Средногорец. Там между 19 и 21 октомври 1912 г. се водят решителните боеве за Освобождението на Родопите. Окопи, бойни сцени и мултимедийни ефекти пресъздадоха сраженията, останали в историята като Родопската Шипка.

По време на възстановката прозвучаха и думите на полковник Владимир Серафимов, с които той отказва да отстъпи пред противника: "Аз не ще отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител".

Инициатор на спектакъла е заместник-кметът на Смолян Андриян Петров. В него участваха военнослужещи от 101-ви Алпийски полк, актьори от Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", изпълнители от Фолклорен ансамбъл "Родопа", ученици от смолянските гимназии и самодейци.

Празничната вечер започна с изпълнения на възпитаници на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс и самодейни състави. В музикалната програма са включени оркестър "101 каба гайди" при НЧ "Христо Ботев 1871", Фолклорен ансамбъл "Родопа" и народната певица Росица Пейчева.

Основните събития по повод празника на Смолян продължават утре, 21 октомври. От 16:00 часа при Паметника-костница на връх Средногорец ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите в боевете за Освобождението на Родопите, след което ще бъдат поднесени венци и цветя.

От 18:00 часа ще бъде отдадена почит пред паметника на полковник Владимир Серафимов в Новия център на Смолян. Кулминацията на програмата е тържествената проверка-заря, насрочена за 19:15 часа на булевард "България".

Днес празника си отбеляза и 101-ви Алпийски полк в Смолян, наследник на 21-ви пехотен Средногорски полк, участвал в Освобождението на Родопите през 1912 г. По този повод се състоя тържествена церемония, на която военнослужещи бяха наградени за високи професионални резултати и добра служба.