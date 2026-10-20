Най-важното от света на 20.10.2026-та г.

НАТО ще засили военното си присъствие в Черно море, като разположи допълнителни самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове. Според информация на Ройтерс решението на алианса е взето в отговор на поредицата от смъртоносни атаки с дронове срещу търговски кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна.

Европейските лидери се среща извънредно в края на ноември, стана ясно след разпространено съобщение до базираните в Брюксел кореспонденти. Засега от Европейския съвет не са обявили конкретен дневен ред. Премиерите ще заседават на 26 и 27 ноември като неофициално се спрягат горещи теми от икономическия дневен ред на Европейския съюз. Такива само за последните няколко дни след провеждането на редовното октомврийско заседание са няколко – многогодишната финансова рамка на блока, информацията за икономическите енергийни совалки между Русия и САЩ, както и сигурността в Черно море.

Руските въоръжени сили нанесоха масирани удари по три товарни кораба в украинското пристанище Рени и по още два товарни кораба, плаващи в посока Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. В официалното изявление се посочва, че Москва е атакувала и два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки, като от руска страна се твърди, че всички кораби и бази са били използвани за военни цели.

Италия се подготвя да приеме нови, по-строги мерки за сигурност, насочени специално към непълнолетните. Според информация на Ройтерс решението е взето в отговор на продължили с дни безредици, съпътствани от сблъсъци с полицията, вандализъм и грабежи на магазини. Въвежда се регламент, според който полицията ще може да задържа младежи под 18 години в участъците за срок до 12 часа, дори без извършено престъпление, ако има данни, че са опасни. Във връзка с това вицепремиерът Матео Салвини подчерта пред радио ЕрТеЕл, че „искаме да действаме бързо спрямо младежите“.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов още следващия месец да проведе тристранна среща с лидерите на Русия и Китай – Владимир Путин и Си Дзинпин. Основната тема на разговорите ще бъде контролът върху ядрените оръжия, но не се изключва обсъждането на войната в Украйна и търговските отношения между трите държави, съобщава Ройтерс.

Нова дипломатическа офанзива за прекратяване на войната в Украйна се очаква тази седмица. Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, планира посещение в Норвегия за пореден кръг мирни преговори, след което трябва да отпътува за Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с подготовката на разговорите.

Румънският парламент гласува днес доверие на новото правителство с министър-председател Лука Никулеску, съобщават местните медии, цитирано по БТА. Според официалните данни кабинетът получи подкрепата на 280 депутати, докато 58 гласуваха против от общо 338 валидни вота. С това гласуване приключва над петмесечна политическа криза, започнала на 5 май, когато десноцентристкото правителство на Илие Боложан бе свалено с вот на недоверие. Оттогава екипът на Боложан изпълняваше функциите си с ограничени правомощия.