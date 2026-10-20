Преди 15 години ЕТА се отказва окончателно от въоръжена борба

Преди 15 години, на 20 октомври 2011 г., баската организация ЕТА обявява, че окончателно прекратява въоръжената си борба.

Решението на организацията от октомври 2011 г. е стъпка от процеса на разформироването на ЕТА. То поставя край на въоръжени действия продължили повече от 40 години, като целта им е била борба за независимост на Страната на баските.

ЕТА произлиза от Баската националистическа партия, основана през 1894 г., която успява да оцелее, макар и незаконно, под фашисткия режим на Франсиско Франко, като поддържа централата си в изгнание в Париж, припомня БТА.

През 1959 г. някои млади членове, разгневени от упорития отказ на партията от въоръжена борба, се отделят и основават ЕТА, сочи енциклопедия “Британика”. През 1966 г., на петата конференция на ЕТА, организацията се разделя идеологически на две крила - “националисти”, които се придържат към традиционната цел за баска автономия, и “идеолози”, които подкрепят марксистко-ленински подход към баската независимост и се занимават със саботаж, а от 1968 г. - и с убийства.

Името на ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna) на езика на баските означава "баска родина и свобода”. По време на режима на Франсиско Франко групата привлича медийното внимание с убийството на премиера на Франко Луис Кареро Бланко, който е бил сочен за негов наследник, отбелязва АП.

През 21-и век на няколко пъти ЕТА прави краткотрайни стъпки за примирие и преговори с правителствата на Испания и Франция. Преди 20 години, в полунощ на 24 март 2006 г., влиза в сила обявено от ЕТА постоянно прекратяване на огъня, което обаче се оказва кратко и през юни 2007 г. организацията отменя прекратяването на огъня. През следващите години насилието продължава. През 2010 г. ЕТА обявява, че се отказва от “въоръжени действия”, но прекратяването на огъня е отхвърлено от испанското правителство, което призовава ЕТА да се откаже от насилието и да се разоръжи, отбелязва “Британика”.