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Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват

Димитър Гърдев: Общественият договор се разпада, а протестите в Западна Европа се разрастват
Снимка: БТА

Международният анализатор свързва протестите във Франция, Испания, Италия и други европейски държави с напрежение около социалния модел и засилването на крайната левица

Протестите в Западна Европа показват задълбочаващо се напрежение в отношенията между обществото и политическите власти, заяви международният анализатор Димитър Гърдев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. По думите му недоволството не се ограничава до Франция, а се наблюдава и в Испания, Италия, Белгия, Португалия, Гърция и Албания.

Според Гърдев общ елемент в протестите е присъствието на крайната левица и ултралевите среди. Той отбеляза, че в тази част от европейската левица е представено и поколението на първите мигранти.

По думите му промените в социалния сектор в тези държави допринасят за натрупването на напрежение, което периодично се проявява чрез протести. Анализаторът определи това като трайна тенденция, а не като изолирани събития.

Общественият договор се гради върху това социалните групи да са доволни от това, което получават. Политиците в западните страни не могат до безкрай да намаляват пенсиите и да увеличават данъците, отбеляза Гърдев.

Той посочи, че в редица европейски държави предстоят избори, след които може да има промени в управлението и идване на власт на десни политически сили.

Гърдев коментира и възможността Европейският съюз да отпусне нов заем от 70 млрд. евро за Украйна. Според него приемането на подобно решение ще срещне сериозни затруднения.

Някои държави вече изразиха своите резерви. Това е един много труден момент и смятам, че той ще бъде коригиран, каза Димитър Гърдев.

Международният анализатор прогнозира, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще загуби изборите през декември. Според него демократите вероятно ще поемат контрола над Конгреса, докато надпреварата за Сената ще бъде по-оспорвана.

Най-вероятно демократите ще овладеят Конгреса, по-оспорваната борба ще е за Сената. Парадоксалното е, че той ще загуби там, но ще спечели в Европа, заради всички правителства, които вероятно ще дойдат на власт и ще бъдат подгласни на политиката на Тръмп, заяви Гърдев.

Според него евентуалната загуба на Тръмп в САЩ може да съвпадне с промяна в политическата конфигурация в Европа, където на власт биха могли да дойдат правителства, подкрепящи неговите политики.

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