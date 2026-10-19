Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бившият дипломат на Република Северна Македония Ристо Никовски смята, че България няма да допусне македонският език да получи статут на официален език в Европейския съюз. В интервю за изданието „Слободен печат“ той заявява, че позицията на София е продължение на дългогодишната българска политика по въпроса за езика, идентичността и историята на съседната държава, предава репортер на Таралеж от Скопие.

Документът не съдържа специална разпоредба, посветена на македонския език, нито предвижда изричното му изключване. Това означава, че евентуалният му статут на официален език на ЕС няма да бъде автоматично гарантиран с присъединяването на Северна Македония. Решенията за езиковия режим на Съюза изискват съгласие между държавите членки.

Никовски: Брюксел подкрепя позицията на София

Според Никовски включването на спорните въпроси в преговорната рамка на Северна Македония представлява доказателство за подкрепа от страна на европейските институции за българската позиция.

„Самият факт, че е включен в Преговорната рамка, потвърждава, че има пряка подкрепа от Брюксел“, заявява бившият дипломат пред „Слободен печат“.

По думите му Европейският съюз не защитава достатъчно ясно позицията на Скопие по въпроса за езика. Това е оценка на Никовски, който разглежда настоящата ситуация като сериозно препятствие пред европейската интеграция на страната.

Членството в ЕС остава под въпрос според бившия дипломат

Никовски предупреждава, че дори извършването на необходимите конституционни промени и приключването на преговорите за присъединяване няма непременно да гарантират пълноправното членство на Северна Македония в ЕС.

Според него България няма да ратифицира договора за присъединяване, ако Скопие не приеме българските искания, свързани с националната идентичност, езика и историята.

„България никога няма да ратифицира това споразумение и няма да ни позволи да станем членове, ако не приемем, че сме българи по рождение, че езикът ни е български диалект и че историята ни е обща, тоест българска“, заявява Никовски.

Тези твърдения отразяват неговата оценка за позицията на София и за перспективите пред европейската интеграция на Северна Македония.

Какво решение предлага Никовски?

Като възможен изход от ситуацията бившият дипломат посочва необходимостта от изясняване на отношенията между Скопие и София. Според него решението трябва да бъде потърсено чрез анулиране на втория протокол към двустранните договорености между двете държави.

„Единственият изход от ситуацията е Македония да изясни отношенията си с България. Решение трябва да се търси чрез анулиране на втория протокол. Няма друг изход“, заключава Никовски.

Въпросът за езика и двустранните отношения остава част от по-широкия спор между България и Северна Македония, който продължава да оказва влияние върху процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз.