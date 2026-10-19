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Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт
АП/БТА

Италианският треньор въведе строги правила по време на общите хранения, за да сплоти сериозно променения състав

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби предприе необичайна мярка в опит да подобри отношенията между футболистите и да сплоти отбора след трудното начало на сезона.

Италианският специалист е забранил използването на мобилни телефони по време на всички общи хранения. Целта му е играчите да разговарят повече помежду си и така да ускорят изграждането на връзки извън терена.

Мярката идва след сериозните промени в състава през лятото. „Шпорите“ привлякоха десет нови футболисти срещу обща сума от около 380 милиона паунда, но големите инвестиции все още не дават очаквания резултат.

Тотнъм е на последното място във Висшата лига и няма победа в шест поредни шампионатни двубоя. Слабото представяне е увеличило напрежението около клуба и е принудило Де Дзерби да търси различни начини за преодоляване на кризата.

Наскоро треньорът заведе футболистите си на лагер в Марбея. Подготовката в топло време също е част от опита му да освежи отбора и да прекъсне негативната серия.

Де Дзерби се надява, че ограничаването на мобилните устройства ще насърчи прякото общуване между играчите и ще помогне за по-бързото приобщаване на новите попълнения. Резултатите на терена обаче ще покажат дали дисциплинарната промяна е успяла да постигне желания ефект.

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