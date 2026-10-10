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Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"
БТА

„Шпорите" стигнаха до равенството в добавеното време и с човек по-малко

Манчестър Юнайтед и Тотнъм завършиха наравно 1:1 на „Олд Трафорд" в мач от шестия кръг на Висшата лига. На Острова кръстиха подигравателно сблъсъка „Ел Сакико" по примера на испанското дерби между Барселона и Реал Мадрид - Ел Класико. Тук уловката на английските журналисти е, че загубилият може да уволни своя треньор заради слабото началото на сезона и за Юнайтед, и за Тотнъм.

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Мачът не предложи зрелище, а по-скоро нервна битка по терена за всяка топка. „Червените дяволи" поведоха в 73-ата минута, когато организираха хубава атака отляво. Матеус Куня намери Брайън Мбемо в наказателното поле, а той използва пасивната игра на защитниците и с премерен удар не остави шансови на вратаря Кински.

Ситуацията за Тотнъм се влоши пет минути по-късно. Първо Ван Хеке направи опасен шпагат, след което такъв последва и от Родриго Бентанкур срещу Люк Шоу. Левият защитник изблъска уругваеца, който пък го удари с глава. Това доведе до червен картон на Бентанкур и жълти картони за Шоу и Ван Хеке.

Тотнън обаче не се предаде, а Юнайтед изпусна да си затвори мача. Така се стигна до 92-ата минута, когато Сандро Тонали центрира меко в наказателното поле и Доминик Соланке прати топката в мрежата с глава. Друг е въпросът защо го пазеше 15 сантиметра по-ниският Лисандро Мартинес.

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