Върховният административен съд на Турция - Държавният съвет, потвърди анулирането на университетската диплома на отстранения кмет на мегаполиса Истанбул Екрем Имамоглу, предават турските медии.

Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу през март 2025 г. След това той бе задържан по обвинения в корупция.

Държавният съвет днес постанови, че анулирането на дипломата е законосъобразно, позовавайки се на поредица от предполагаеми нередности в процеса на прехвърляне. Държавният съвет единодушно и окончателно потвърди решението на по-долната инстанция, преценявайки, че основанията, изтъкнати от адвокатите на Имамоглу, са недостатъчни, за да оправдаят отмяната на решението.

Решението има дългосрочни политически последици, тъй като Конституцията на Турция изисква кандидатите за президент на страната да имат университетска диплома.

Това застрашава правото на Имамоглу да участва в президентските избори. Въпреки задържането си той бе издигнат за кандидат за следващите президентски избори в Турция от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), а след това и от отделилата се от нея „Нова партия“.

Планира се президентските избори в Турция да се проведат през 2028 г.

От 19 март 2025 г. Имамголу се намира зад решетките. Той е подсъдим и в рамките на мащабно дело, което включва общо 436 лица, заподозрени в създаване и участие в организирана престъпна група. По това дело турската прокуратура иска до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул заради обвинения в 142 различни деяния, между които „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“ и „укриване на доказателства за престъпление“.