Собственикът на сръбската телевизия „Информер“ Драган Й. Вучичевич е бил арестуван днес по разпореждане на Втората основна прокуратура в Белград.

Според сръбските медии срещу него се води разследване за продължително предизвикване на паника и безредици, както и за възпрепятстване на правосъдието.

За ареста съобщи в сръбския парламент Александър Вучич, ръководител на парламентарната група „Александър Вучич – Сърбия побеждава“.

„Собственикът на телевизия Informer Драган Й. Вучичевич току-що беше арестуван“, заяви той пред депутатите.

Представителите на управляващото мнозинство посрещнаха новината с аплодисменти.

Очаква се прокуратурата да предостави повече подробности по случая.

Вучичевич е известен с близките си отношения с Александър Вучич и с активната си медийна подкрепа за него и Сръбската прогресивна партия. Той е сред най-разпознаваемите защитници на бившия сръбски президент в медиите.