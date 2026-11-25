Временно прекъсване на водоснабдяването се очаква в части от София, съобщиха от „Софийска вода“.

Заради монтаж на спирателен кран в жк. „Младост“ 2 на 26 ноември (четвъртък) водоподаването ще бъде спряно от 10:00 до 22:00 часа. Ограничението ще засегне клиентите на дружеството в района на ул. „Проф. Александър Теодоров - Балан“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Свети Киприян“.

Ако строително-ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, разположена пред бл. 260.

Извършването на ремонта ще допринесе за по-ефективното управление на водопроводната мрежа, като ограничи максимално районите, които биха могли да бъдат засегнати при бъдещи аварии.

Гражданите, попадащи в зоната на прекъсване на водоснабдяването, могат да потърсят допълнителна информация на телефон 0800 121-21 в Телефонния център на „Софийска вода“ АД. Актуална информация за всички текущи дейности на терен в реално време е достъпна и във Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.