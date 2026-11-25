Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо се изказа много ласкаво за полузащитника Джуд Белингам след победата над ПСВ Айндховен с 5:1.

„Джуд любезно казва, че аз съм причината за неговия напредък, но аз не мисля така. Мисля, че основната заслуга за това, което е днес, е на него и неговите съотборници. Просто се опитвам да помогна малко. Той е абсолютно изключителен играч, който има всичко: физическа подготовка, техника, тактическо разбиране, амбиция... Днес, разбира се, не беше сам, но промени хода на мача. За мен той е, без съмнение, най-добрият полузащитник в света. Може да играе и като номер 10, номер 8, с двама дефанзивни полузащитници или само с един... Ето защо казах по време на дебата за „Златната топка“, че отсъствието му от топ 10 е скандал. Той е абсолютно изключителен играч.

Белингам е естествен лидер, защото изисква толкова много от себе си. Това е видно всеки ден в начина, по който тренира и играе. Когато нещо се обърка, този човек не може да скрие разочарованието си, но се бори с него чрез упорита работа. Той го преодолява благодарение на лидерските си качества, които запалват инерцията на отбора. След като Джуд влезе в игра, атакуващите играчи започнаха да играят съвсем различно“, каза Моуриньо на официалния уебсайт на клуба.

„Видях много слабо първо полувреме и заедно с анализаторите се опитахме да намерим три или четири епизода, които ясно да покажат на играчите какво точно правим погрешно. По време на почивката почти не говорихме, защото една картина струва хиляда думи. Показахме три различни епизода: един от защитна гледна точка и два от атакуваща гледна точка. Мисля, че наличието на ясни примери улеснява много играчите да разберат всичко.

След това представянето на Джуд даде на отбора съвсем различна динамика. Мисля, че не беше толкова промяната в централните защитници, колкото фактът, че Бернардо и Арда започнаха да играят в халфовата линия. Тези двама играчи знаят само едно нещо: как да играят футбол. Те не са защитни или позиционни играчи и това даде на мача различна динамика. Играчите зад тях станаха много по-комфортни да натискат високо по терена. През първото полувреме ПСВ ни доминираше и ни беше много трудно да си върнем топката. През второто полувреме напълно контролирахме играта и когато атакуващите играчи се събудят и започнат да се наслаждават на футбола, може да се случи нещо като днешното“, каза още Моуриньо.