Реал Мадрид оглави еднолично класирането в турнира за поне 24 часа след победа с 5:1 над ПСВ Айндховен на своя "Сантяго Бернабеу". Играчите на Жозе Моуриньо, които са първите с пет победи в пет мача в тазгодишното издание на турнира, решиха срещата през второто полувреме, когато вкараха всичките си голове.

ПСВ поведе през първата част с гол от дузпа в 33-тата минута на Иван Перишич, но нидерландският шампион не успя да запази аванса си след почивката, когато Реал чувствително вдигна оборотите.

В 50-ата минута Федерико Валверде изравни, а точно час след началото Джуд Белингам бе точен за 2:1.

Шест минути след това дойде време и за Килиан Мбапе да се разпише, а 84-тата минута френският нападател покачи на 4:1. Крайното 5:1 бе оформено от Винисиус в 87-мата минута.

Шампионът на Англия Арсенал стигна само до равенство 1:1 при домакинството си на Борусия Дортмунд. През първата част "артилеристите" имаха сериозно игрово превъзходство, което се материализира в само един гол. Той падна след великолепен удар на централния нападател Виктор Гьокереш извън наказателното поле още в 10-ата минута.

През втората част обаче инициативата премина у лидера в Бундеслигата. В 55-ата минута Максимилиан Байер изравни след чудесна асистенция на Жоан Гаду, а в 68-мата минута гол на Джоб Белингам бе отменен заради засада. Гостите имаха и напълно основателни претенции за дузпа в друга ситуация, при която Гьокереш посрещна с ръка в собственото си наказателно поле центриране от корнер, но тези им претенции не бяха уважени от съдийския екип от Италия.

В класирането Арсенал е пети с 11 точки, а Борусия е на седмо място с 10 точки.

Грешна стъпка допусна и друг от английските грандове - Манчестър Сити, който направи 2:2 като домакин на Наполи. За "гражданите" това бе четвърти мач в последните пет във всички турнири, в който те не успяват да спечелят.

Наполи повеждаше на два пъти в резултата. В 55-ата Расмус Хьойлунд даде аванс на италианския тим, но Аюб Буади изравни в 67-мата минута.

Десет минути по-късно Леандро Спинацола центрира топката към напълно непокрития Ноа Ланг, който от близка дистанция не остави шансове на Джанлуиджи Донарума за 2:1 в полза на Наполи.

Сити все пак се размина от втора загуба в Шампионската лига през сезона, след като в 86-ата минута Раян Шерки вкара за 2:2 след асистенция Илиман Ндиайе.

Манчестър Сити е на шесто място с 10 точки, докато Наполи е на 27-мо с четири.

Италианският дебютант Комо продължава с фантастичното си представяне и записа четвърта победа в Шампионската лига след 1:0 срещу АЕК Атина.

През първото полувреме играчите на Сеск Фабригас пропуснаха да поведат, като Лукас да Куня пропусна дуза в 29-ата минута. През второто полувреме обаче Луис Мила вкара победния гол за Комо с красив изстрел от дистанция в 57-мата минута.

Победата прати Комо на трето място в класирането с 12 точки, колкото има и вторият Пари Сен Жермен, който обаче е с мач по-малко.

В Ротердам Порто победи с 1:0 като гост Фейенорд след автогол на Усама Таргалин още във втората минута, в Братислава местният Слован допусна петата си загуба, отстъпвайки с 0:2 на Бетис след две попадения на Кучо Ернандес, а в последния мач от вечерта РБ Лайпциг взе с 3:1 домакинството си на Ланс, който инкасира четвърта поредно поражение.