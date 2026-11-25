Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва днес, 25 ноември, своя патронен празник. Най-старото висше училище в България, основано през 1888 година, чества паметта на един от най-значимите български книжовници и просветители - свети Климент Охридски.

Празникът ще започне в 7:30 часа с богослужение в академичния параклис "Св. Климент Охридски" в Богословския факултет. След службата ще се проведе литийно шествие до паметника на светеца пред Ректората.

В 11:00 часа Академичният съвет, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, ще поднесе венец пред паметника на св. Климент Охридски. Цветя ще бъдат положени и пред паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чието дарителство има съществено значение за изграждането на Университета.

Официалното академично тържество ще започне в 11:15 часа в Аулата. Предвидени са приветствие от ректора и академично слово на историка проф. Веселин Янчев на тема "Княз Александър I Български, Русия, армията и Съединението".

По време на церемонията ще бъдат връчени удостоверения на новоизбраните професори, дипломи на преподаватели, придобили научната степен "доктор на науките", както и отличия за научни постижения. Сред тях са Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет и наградата на Столичната община за най-добър млад учен.

Историята на Софийския университет започва през 1888 година, когато само десетилетие след Освобождението България поставя основите на своето първо висше училище. Неговото създаване е важна стъпка в изграждането на модерната българска държава и подготовката на собствен научен и интелектуален елит.

Университетът носи името на свети Климент Охридски - ученик на светите братя Кирил и Методий и един от най-видните представители на старобългарската книжовна традиция. Неговата просветителска дейност допринася за утвърждаването на старобългарския език като книжовен и богослужебен.

Историята на патронния празник е свързана и с отбелязвания на 8 декември Ден на българските студенти. След календарните промени през 1916 година университетският празник започва да се чества на тази дата. По-късно, след възстановяването на църковния календар през 1968 година, денят на св. Климент Охридски отново се отбелязва на 25 ноември. От 90-те години на XX век датата е патронен празник на Софийския университет, докато 8 декември остава общ студентски празник.

В продължение на 138 години Софийският университет се утвърждава като средище на българската наука, образование и обществен живот. Неговите аудитории са подготвили поколения учени, преподаватели, писатели, журналисти, юристи и държавници.

Днес Университетът продължава да съчетава историческото си наследство със задачата да образова новите поколения и да защитава свободата на академичната мисъл.

Патронният празник остава не само повод за тържество, но и за припомняне на ролята на образованието и науката в развитието на българското общество.